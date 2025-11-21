Пентагон перенаправил деньги из помощи Киеву в производство минералов в США

Соединённые Штаты перенаправили около 30 миллионов долларов, которые ранее предназначались на поддержу киевского режима, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия. Это следует из заявления Министерства войны США.

«Министерство войны сегодня объявило о выделении гранта на сумму 29,9 миллиона долларов компании ElementUS Minerals в рамках Закона об оборонном производстве (DPA). ElementUSA использует этот грант для создания демонстрационного объекта в Грэмерси, штат Луизиана, по выделению и очистке галлия и скандия из существующих промышленных отходов», — заявили в Пентагоне.

Дополнительно подрядчик должен выполнить комплекс работ на своём предприятии в Техасе. Финансирование осуществляется за счёт средств, ранее утверждённых Законом о дополнительном финансировании Украины на 2022 год.

В министерстве обороны США пояснили, что галлий и скандий являются критически важными материалами для создания современных систем вооружений, включая средства противоракетной обороны, сенсорные системы, истребители и гиперзвуковые комплексы. Данные инвестиции соответствуют стратегическим целям администрации по наращиванию внутреннего производства переработанных критических минералов.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Соединённые Штаты намерены в кратчайшие сроки догнать и превзойти Китай в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для достижения этой цели Вашингтон планирует активно стимулировать частный сектор в данной области. В частности, он отметил, что армия США будет производить ключевые компоненты для БПЛА на своих базах и предоставлять их частным компаниям для закупки.