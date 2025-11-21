Индия может сократить закупки российской нефти на фоне санкций США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tukaram.Karve
Индия может сократить свои закупки российской нефти после 21 ноября. Причиной называется вступление в действие санкционных правил США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков.
«Последние супертанкеры, загруженные российской нефтью и направляющиеся в Индию, покинули доки в Чёрном море около четырёх недель назад, спеша достичь пункта назначения до пятницы, когда должны вступить в силу санкции США в отношении компаний, ведущих бизнес с двумя крупнейшими нефтяными компаниями России. Ожидается, что это накопление запасов в последнюю минуту положит конец трёхлетнему буму закупок российской нефти Индией», — предполагается в статье.
Издание отмечает, что после вступления ограничений возможны лишь скрытые и минимальные закупки российской нефти отдельными небольшими индийскими компаниями. Любая попытка продолжить импорт в обычных объёмах будет сопряжена с риском выявления со стороны американских властей и потенциальными санкционными последствиями.
А ранее Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против ряда компаний, которые, по данным Минфина, содействуют продаже иранской нефти. Кроме того, были введены меры против шести судов из «теневого флота», используемого для транспортировки иранского «жидкого золота».
