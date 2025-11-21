Индия может сократить закупки российской нефти на фоне санкций США

Индия может сократить свои закупки российской нефти после 21 ноября. Причиной называется вступление в действие санкционных правил США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков.

«Последние супертанкеры, загруженные российской нефтью и направляющиеся в Индию, покинули доки в Чёрном море около четырёх недель назад, спеша достичь пункта назначения до пятницы, когда должны вступить в силу санкции США в отношении компаний, ведущих бизнес с двумя крупнейшими нефтяными компаниями России. Ожидается, что это накопление запасов в последнюю минуту положит конец трёхлетнему буму закупок российской нефти Индией», — предполагается в статье.

Издание отмечает, что после вступления ограничений возможны лишь скрытые и минимальные закупки российской нефти отдельными небольшими индийскими компаниями. Любая попытка продолжить импорт в обычных объёмах будет сопряжена с риском выявления со стороны американских властей и потенциальными санкционными последствиями.