Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против ряда компаний, которые, по данным Минфина, содействуют продаже иранской нефти.

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении сети подставных компаний и посредников по перевозке, которые финансируют иранские вооружённые силы за счёт продажи сырой нефти», — следует из заявления ведомства.

Кроме того, в министерстве сообщили о введении санкций против шести судов из так называемого «теневого флота» танкеров, которые, по данным властей США, используются для транспортировки иранской нефти.

Ранее стало известно, что новый план президента США Дональда Трампа по Украине включает в себя отмену санкций против России. Проект включает в себя 28 пунктов. Американские власти оказывают давление на главаря киевского режима Владимира Зеленского с целью заставить его принять предложенный план. Однако экс-комик сопротивляется, находя эти предложения неприемлемыми.