Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 01:35

США вводят санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против ряда компаний, которые, по данным Минфина, содействуют продаже иранской нефти.

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении сети подставных компаний и посредников по перевозке, которые финансируют иранские вооружённые силы за счёт продажи сырой нефти», — следует из заявления ведомства.

Кроме того, в министерстве сообщили о введении санкций против шести судов из так называемого «теневого флота» танкеров, которые, по данным властей США, используются для транспортировки иранской нефти.

Сенатор Грэм*: Трамп одобрил новый законопроект о санкциях против РФ
Сенатор Грэм*: Трамп одобрил новый законопроект о санкциях против РФ

Ранее стало известно, что новый план президента США Дональда Трампа по Украине включает в себя отмену санкций против России. Проект включает в себя 28 пунктов. Американские власти оказывают давление на главаря киевского режима Владимира Зеленского с целью заставить его принять предложенный план. Однако экс-комик сопротивляется, находя эти предложения неприемлемыми.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar