Сенатор Грэм*: Трамп одобрил новый законопроект о санкциях против РФ

Американский сенатор Линдси Грэм* сделал неожиданное заявление о том, что президент США Дональд Трамп одобрил новый законопроект о санкциях против России. По словам политика, американский лидер лично дал указание внести документ на рассмотрение во время игры в гольф.

«В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внёс законопроект на рассмотрение», — заявил Грэм* в эфире CNN.

Он также уточнил, что Белый дом официально подтвердил одобрение документа «около двух часов назад».

Ранее эксперты предупреждали, что подобные меры способны негативно отразиться на экономических интересах самих Соединённых Штатов. В качестве примера они приводят Индию, которая начала пересматривать свои международные отношения в ответ на угрозы США.

