Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 05:44

Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадали два человека, которые были госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Также уточняется, что повреждения получили дома по семи адресам — пострадали крыши, окна и двери. На месте происшествия работают оперативные и специализированные службы, а администрация оказывает поддержку жителям в восстановлении имущества.

В Рязани из-за обломков БПЛА ограничат движение в районе Московского шоссе
В Рязани из-за обломков БПЛА ограничат движение в районе Московского шоссе

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. По два дрона уничтожили над Воронежской областью и территорией Краснодарского края.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar