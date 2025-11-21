Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадали два человека, которые были госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Также уточняется, что повреждения получили дома по семи адресам — пострадали крыши, окна и двери. На месте происшествия работают оперативные и специализированные службы, а администрация оказывает поддержку жителям в восстановлении имущества.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. По два дрона уничтожили над Воронежской областью и территорией Краснодарского края.