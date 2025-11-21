За ночь расчёты ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 20 ноября до 7.00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Система ПВО сбила по семь беспилотников над Смоленской и Ростовской областями. Шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, пять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Республики Крым. По два дрона уничтожили над Воронежской областью и территорией Краснодарского края.

Ранее Life.ru писал, что ночная атака украинских беспилотников была отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. В результате инцидента жертв и пострадавших среди местного населения нет. Около полуночи в Чертковском районе у хутора Нагибин была повреждена опора ЛЭП. Атака Вооружённых сил Украины обесточила свыше 200 домов. Возникший пожар площадью 4 м² был оперативно потушен. К утру специалисты восстановили подачу электроэнергии.