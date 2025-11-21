В двух аэропортах России ввели ограничения на полёты, в одном сняли

В двух российских аэропортах ввели план «Ковёр», в одной воздушной гавани меры были сняты. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорты Краснодар (Пашковский), Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметили в ведомстве. Воздушная гавань Самары (Курумоч) работает в штатном режиме.

Кроме того, в Росавиации напомнили, что по действующему извещению NOTAM, аэропорт Краснодара с 11 сентября работает с 09:00 по 19:00 мск.

Ранее в Ростовской области была отражена атака украинских беспилотников, в результате чего в Чертковском районе у хутора Нагибин была повреждена опора ЛЭП. Атака Вооружённых сил Украины обесточила около 200 домов. К утру специалисты восстановили подачу электроэнергии. В результате инцидента жертв и пострадавших среди местного населения нет.