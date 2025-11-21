В трёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты, в одном сняли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Казань, Самара (Курумоч), Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Кроме того, меры были сняты в воздушной гавани Саратова.

А ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Андреем Никитиным вопросы текущего положения и будущего развития транспортной системы России. Никитин отметил, что восстановлено прямое авиасообщение с 42 странами, а техническое обслуживание иностранных самолётов осуществляют 8 тысяч отечественных инженеров. Кроме того, был запущен проект «Речные магистрали», направленный на создание скоростных судов на подводных крыльях и стимулирование речных перевозок.