Ночная атака украинских беспилотников была отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. В результате инцидента жертв и пострадавших среди местного населения нет. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Около полуночи в Чертковском районе у хутора Нагибин была повреждена опора ЛЭП. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) обесточила свыше 200 домов. Возникший пожар площадью 4 м² был оперативно потушен. К утру специалисты восстановили подачу электроэнергии. Подробности происшествия уточняются.

«Силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку БПЛА», — уточнил Слюсарь.

Ранее российские войска полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Об этом глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину. Кроме того, бойцы Вооружённых сил Российской Федерации продолжают операцию по ликвидации украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Российские войска также продолжают развивать наступательные операции на рубцовском и краснолиманском направлениях специальной военной операции.