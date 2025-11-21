Россия и США
21 ноября, 06:11

В конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» победила мексиканка Фернандес, которую организатор назвал «тупицей»

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2025» стала представительница Мексики

В Бангкоке назвали имя новой «Мисс Вселенной» — титул завоевала 24-летняя мексиканка Фатима Бош Фернандес. Конкурс проходил в пятницу в столице Таиланда и собрал участниц из более чем 80 стран. Это уже 74-й по счету выборы самой красивой женщины планеты.

Второе место досталось представительнице Таиланда Вине Павине Сингх, а третье — венесуэлке Стефани Адриане Абасали Нассер. Россиянка Анастасия Венза вошла в число 30 финалисток, но не попала в тройку призеров. Трансляция финального шоу велась в прямом эфире, собрав миллионы зрителей по всему миру.

Ранее Life.ru сообщал, что 74-й конкурс «Мисс Вселенная» сопровождался громким скандалом между победительницей Фатимой Бош из Мексики и продюсером Наватом Ицарагрисилом. Конфликт произошёл во время предварительного мероприятия в Бангкоке, где организатор публично оскорбил конкурсантку за пропуск фотосессии, назвав ее «глупой» и приказав «заткнуться».

