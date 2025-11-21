Тех политиков, которые довели Украину до такого состояния, в котором она пребывает сейчас, надо просто-напросто казнить. Об этом заявил ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлович Кулькин в беседе с РИА «ФедералПресс».

Отвечая на вопрос о воспитании исторической памяти, ветеран подчеркнул, что, хотя помнить всё невозможно, народ обязан знать ключевые вехи государствообразующей истории — от татаро-монгольского ига до наших дней. Особое значение он придаёт урокам Второй мировой войны, которые, по его словам, помогли понять «кто есть кто» — понимание, вновь ставшее актуальным в контексте украинского кризиса.

«Ну, если бы считались со мной и с моим мнением, я бы их вот этих всех, что сейчас на Украине довели такую страну до такого состояния, как у нас сейчас есть, казнил просто-напросто. Но поскольку существует международное правило, международные обычаи, обязательства и постановления, ну, во всяком случае, их надо судить», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство Украины — это преступная группировка, которая узурпировала власть и продолжает удерживать её под предлогом необходимости продолжения войны с РФ.