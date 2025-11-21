Россия и США
21 ноября, 08:15

Экс-дипломат Крук: Европа может втянуть США в войну с РФ с помощью повторения Перл-Харбора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helloRuby

Экс-дипломат из Британии Аластер Крук высказал тревожное предположение: ЕС может спланировать военную провокацию против России. По его мнению, европейцы не готовы к полномасштабной войне, но могут организовать инцидент, чтобы в конфликт вступили США.

«Нужно проявить осмотрительность, ведь ЕС может подготовить что-то вроде Перл-Харбора», — заявил Крук в эфире YouTube-канала. Он привёл примеры: сбитый российский самолёт в Балтии или атака на российский корабль. Такой шаг, по словам эксперта, позволит втянуть Вашингтон в прямое противостояние с Москвой.

При этом дипломат подчеркнул, что у Европы просто нет ресурсов для самостоятельной войны. Нет ни денег, ни достаточного количества вооружений и людей для такого конфликта.

Перл-Харбор — военно-морская база США на Гавайях, которая 7 декабря 1941 года была внезапно атакована японской авиацией. Эта провокация привела к вступлению США во Вторую мировую войну.

