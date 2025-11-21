Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров во время переговоров в Майами дал «положительную оценку» мирному плану Дональда Трампа, утверждает New York Post. По информации издания, Киев «согласился с большей частью плана».

«Умеров согласился с большей частью этого плана и внёс в него несколько изменений, которые мы включили и представили Зеленскому. Я не хочу сказать, что [Киев] всецело согласился… и готов подписать. Они согласились с большей частью плана», — сказал один из источников.

Однако сам Умеров опроверг эту информацию. Он подтвердил, что обсуждал проект мирного плана США во время командировки, но подчеркнул: «Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял». По его словам, это не входит в его полномочия.

Ранее сообщалось, что Умеров и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования. По данным портала Axios, главарь киевского режима Владимир Зеленский дал Умерову полномочия вести эти переговоры, а его позиция уже была учтена при формировании предложений Вашингтона.

Как сообщают западные СМИ, предложенный США план мирного урегулирования требует от Украины отказа от вступления в НАТО, признания потери Крыма и Донбасса, а также выполнения ряда внутренних условий, таких как придание государственного статуса русскому языку.