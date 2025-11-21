Астраханский депутат предложил закладывать в бюджет 10% на воровство

В Астраханской областной думе прозвучало неожиданное предложение о легализации коррупционных расходов. Депутат Евгений Дунаев, обсуждая хищения бюджетных средств в сфере госзаказа, предложил сразу закладывать в стоимость проектов 10% на «воровство», сообщает Astrakhan Post.

Свою идею он аргументировал примерами регулярных сообщений в СМИ о хищениях при строительстве социальных объектов. Процитировав классика Михаила Салтыкова-Щедрина, депутат задался риторическим вопросом: «Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это?»

Однако председатель облдумы Игорь Мартынов отклонил это предложение, заявив, что такие действия будут квалифицированы уже не как хищение, а как «предварительный сговор группой лиц».