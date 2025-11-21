Бывшему вице-премьеру Башкирии дали 13 лет за взятку в 37 миллионов

Бывший вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев приговорён к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в 37 миллионов рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии.

Суд над Аланом Марзаевым. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Башкирии

Установлено, что с декабря 2023 по апрель 2024 года чиновник через посредника получал деньги от предпринимателя в обмен на контракты по благоустройству и ремонту дорог. Помимо реального срока, суд оштрафовал Марзаева на 561 миллион рублей. Расследование установило, что коррупционная схема позволяла бизнесмену получать выгодные госзаказы в обход конкурсных процедур.

«Подсудимый в предъявленном обвинении вину не признал.... Приговором суда Алан Марзаев признан виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки», — говорится в сообщении.

