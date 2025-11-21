С 15 декабря в Береговой охране США вступает в силу новый регламент, который меняет подход к идентификации ряда спорных знаков. Газета The Washington Post (WP) сообщила об этом, ссылаясь на соответствующий внутренний документ.

Согласно новым правилам, свастика, принадлежащая гитлеровской Германии, перестанет рассматриваться как безусловный символ ненависти. Теперь она, наравне с флагами Конфедерации и веревочными петлями, ассоциируемыми с историческими актами насилия в отношении темнокожего населения, будет квалифицироваться как знак, «обладающий потенциалом для обострения междоусобных конфликтов».

WP также обратила внимание, что, несмотря на это изменение, демонстрация конфедеративного флага остается под запретом, если только он не является частью художественного объекта или музейного экспоната. Официальные источники в Береговой охране, которая административно подчиняется Министерству внутренней безопасности, отказались от каких-либо пояснений по поводу этого нововведения.

