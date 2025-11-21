Юная звезда «Зенита» Шилов получил серьёзную травму

Нападающий ФК «Зенит» Вадим Шилов получил травму крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее», — говорится в сообщении.

Клуб пожелал скорейшего выздоровления своему футболисту.

Вадиму Шилову 17 лет. В этом сезоне он дебютировал за основную команду «Зенита». На счету форварда два гола и результативная передача в восьми играх.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров, отставая от лидеров на три очка. 23 ноября петербуржцы сыграют на выезде с главным аутсайдером «Пари НН».