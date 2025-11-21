Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 09:21

Юная звезда «Зенита» Шилов получил серьёзную травму

Вадим Шилов. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов

Вадим Шилов. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов

Нападающий ФК «Зенит» Вадим Шилов получил травму крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее», — говорится в сообщении.

Клуб пожелал скорейшего выздоровления своему футболисту.

Вадиму Шилову 17 лет. В этом сезоне он дебютировал за основную команду «Зенита». На счету форварда два гола и результативная передача в восьми играх.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров, отставая от лидеров на три очка. 23 ноября петербуржцы сыграют на выезде с главным аутсайдером «Пари НН».

Аршавин поздравил Адвоката с историческим выходом сборной Кюрасао на ЧМ-2026
Аршавин поздравил Адвоката с историческим выходом сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar