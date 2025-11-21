Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 ноября, 09:42

Вставшая на дыбы «газель» разнесла забор на въезде в ЖК в Казани и попала на видео

Обложка © Telegram / perehvat_kzn_efir

В Казани гружёный микроавтобус «газель» при подъёме в гору на улице Аббасова встал на дыбы из-за неправильной загрузки и протаранил ограждение при въезде в жилой комплекс. Видео появилось в соцсетях.

Вставшая на дыбы «газель» разнесла забор на въезде в ЖК в Казани. Видео © Telegram / perehvat_kzn_efir

Водитель потерял управление, и автомобиль снёс часть забора, едва не задев охранника. По счастливой случайности, сторож успел отпрыгнуть и не пострадал.

