В России предупредили о готовности ввести ответные меры против норвежских кораблей

Россия предупредила о готовности ввести ответные ограничения на доступ норвежских судов в свою экономическую зону, если не будет достигнуто соглашение о снятии санкций с российских компаний. Такое заявление сделал замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Москва, по словам Соколова, не оставит без внимания незаконные санкции, введённые против российских компаний. Он обвинил Осло в нарушении взятых на себя обязательств. Представитель Росрыболовства дал понять, что если Норвегия не пойдт на уступки, то Россия примет жёсткие ответные меры, в частности, закроет свою экономическую зону для норвежских судов.

«Будем с ними разговаривать. Если не удастся найти какого-то взаимоприемлемого решения, ну, наверное, будем вводить абсолютно ответные меры, не давать заходить в нашу экономзону», — сказал Соколов на заседании Волго-Каспийского научно-промыслового совета в Астрахани.

С 8 по 12 декабря состоится заседание Российско-норвежской комиссии по рыболовству. В рамках встречи планируется обсуждение вопросов, связанных с неправомерным введением санкций в отношении российских компаний. Российская сторона намерена опираться на межправительственные соглашения, заключенные между Россией и Норвегией в 1970-х годах, подчеркнул Соколов.

Ранее сообщалось, что российско-норвежские переговоры о квотах на вылов трески в Баренцевом море впервые за десятилетия оказались на грани срыва. Проведение двух внеочередных заседаний подряд является крайне необычным. Партнёрство в области рыболовства переживает самый серьёзный кризис за всю историю, хотя обе стороны понимают важность сотрудничества, а Россия при этом связала себя обязательствами.