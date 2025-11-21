«Я ждал звонка 20 лет»: Брендан Фрейзер подтвердил, что вернётся в четвёртую «Мумию»

Поклонники «Мумии» могут ликовать: актёр Брендан Фрейзер в беседе с Associated Press подтвердил, что сыграет главную роль в четвертой части франшизы, к которой, по его словам, он готовился целых 20 лет. Режиссёрами проекта назначены Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет.

«То, что я хотел снять, так и не было снято. Фильм, который я хотел снять, появится только сейчас. И я ждал этого звонка 20 лет. Пора дать фанатам то, чего они хотят», — сказал Фрейзер.

Фрейзер выразил гордость третьей частью, подчеркнув ценный опыт, полученный в Шанхае. Он также отметил полную самоотдачу команды. Детали сюжета и дата премьеры новой ленты пока держатся в секрете. Напомним, что оригинальный фильм «Мумия» вышел в 1999 году, а его продолжения появились в 2001 и 2008 годах.

