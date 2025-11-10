Трейлер фильма о Майкле Джексоне установил рекорд просмотров за сутки

Трейлер фильма «Майкл», посвящённого жизни Майкла Джексона, собрал 116,2 миллиона просмотров по всему миру за первые сутки после выхода. Такие показатели сделали его самым просматриваемым трейлером среди всех музыкальных биографических картин в истории.

Проект привлекает внимание и тем, что в роли Джексона выступает собственный племянник звезды — Джабар Джексон. Создатели отмечают, что старались особенно тщательно передать образ и внутренний мир артиста, который на протяжении десятилетий оставался иконой мировой поп-культуры.

Ранее на Майкла Джексона подали в суд пятеро человек из семьи Кассио. По их словам, артист при жизни подвергал их психологическому и сексуальному насилию, когда они были детьми. В судебных документах указывается, что Майкл Джексон обрабатывал, зомбировал и манипулировал детьми, заставляя каждого считать себя «особенным».