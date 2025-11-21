Пилот рухнувшего в Дубае истребителя не успел катапультироваться

Пилот индийского истребителя HAL Tejas погиб в результате крушения демонстрационного самолёта во время авиашоу в Дубае. Сообщается, что катапультирование не было активировано, что привело к гибели лётчика.

Истребитель HAL Tejas рухнул в Дубае. Видео © X / sarcastic_us

Этот инцидент произошел на фоне недавних, но опровергнутых Министерством обороны Индии, слухов об утечке топлива на одной из машин Tejas — информацию о неисправности военное ведомство тогда назвало откровенным фейком. В связи с аварией, организаторы были вынуждены немедленно эвакуировать всех посетителей авиасалона.

