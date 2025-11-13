Россия и США
13 ноября, 16:51

Самолёт Су-27 потерпел крушение вблизи Петрозаводска

Обложка © ТАСС / Zuma / Liang Xu

Российский самолёт Су-27 потерпел крушение под Петрозаводском в Карелии. Об этом сообщает SHOT. Крушение случилось вблизи городского аэропорта в лесу. К месту выдвинулись экстренные службы.

Причины падения Су-27 пока неизвестны. Также нет информации, смогли ли лётчики катапультироваться или погибли.

Небесный кортеж из истребителей Су-35 встретил и проводил самолёт Токаева в Москву
Ранее сообщалось, что следствие продолжает выяснять обстоятельства крушения вертолёта Ка-226 в Дагестане. Инцидент произошёл 7 ноября близ посёлка Ачи-су, воздушное судно выполняло рейс по маршруту Кизляр – Избербаш. Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ назвала предварительной причиной ошибку пилотирования.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

