Небесный кортеж из истребителей Су-35 встретил и проводил самолёт Токаева в Москву
Обложка © Пресс-служба казахстанского лидера Aqorda
Российские истребители Су-35 поднялись в воздух для сопровождения самолёта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после пересечения границы РФ. О небесном кортеже сообщила пресс-служба казахстанского лидера Aqorda.
«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», — отметила команда главы государства.
Токаев прибывает в Россию с визитом 11–12 ноября для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Перед поездкой он отметил развитие сотрудничества между двумя странами, включая расширение логистических поставок по коридору «Север–Юг». Казахстанский лидер также рассказал об отношении к Путину в республике.
