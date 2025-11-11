Небесный кортеж из истребителей Су-35 встретил и проводил самолёт Токаева в Москву

Российские истребители Су-35 поднялись в воздух для сопровождения самолёта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после пересечения границы РФ. О небесном кортеже сообщила пресс-служба казахстанского лидера Aqorda.

Обложка © Пресс-служба казахстанского лидера Aqorda

«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», — отметила команда главы государства.