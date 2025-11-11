В Кремле пояснили, расскажет ли Токаев Путину о разговоре с Трампом

Торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана охватывает все возможные сферы и будет детально обсуждаться на предстоящей встрече президентов двух стран. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном весьма многогранно и оно охватывает практически все возможные сферы сотрудничества. Поэтому все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке. Все они носят взаимовыгодный характер», — сказал представитель Кремля.

Спикер Кремля добавил, что российская сторона с интересом отнесётся к возможному информированию о беседе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его американского коллеги Дональда Трампа. Делиться содержанием разговора, или нет, решит сам казахстанский лидер, отметил Песков.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев будет в России с государственным визитом с 11 по 12 ноября по личному приглашению Владимира Путина. А седьмого ноября глава Казахстана вместе лидерами ещё четырёх стран Центральной Азии побывал на приёме у президента США в Белом доме.