У голливудской актрисы сгорел Rolls-Royce в Петербурге

В Санкт-Петербурге ночью 21 ноября сгорел автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший голливудской актрисе Софье Аржаковской. Об этом сообщает Mash.

Всё произошло в Вытегорском переулке около часа ночи. Огонь распространился на моторный отсек и салон. Не исключено, что это мог быть поджог.

Софья Аржаковская – успешная актриса, чья карьера охватывает как российское, так и голливудское кино. До этого она блистала на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. В 2006 году она покорила мир, завоевав титул «Миссис мира» и став первой представительницей России, удостоенной этой награды. Зрители знают её по ролям в фильмах «Лигейя», «Белый лебедь», «Тени в раю», «Опус ангела», «Добро пожаловать в Кьюриосити», а также по сериалу «Кухня» и фильму «Вызов».

