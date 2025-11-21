Россия и США
21 ноября, 10:06

Эпичный взрыв фуры на парковке в Подмосковье сняли на видео

В подмосковном городе Видное на парковке взорвалась фура. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Фура взорвалась на парковке в Видном. Видео © VK / Подслушано | Видное (18+)

Предположительно, причиной взрыва стал газовый баллон. Огонь перекинулся на другие машины. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее два человека стали жертвами пожара, охватившего квартиру на Крылатских Холмах в Москве. Детали, предшествовавшие возгоранию, пока остаются неизвестными и будут выяснены в ходе пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Западного административного округа проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © VK / Подслушано | Видное (18+)

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
