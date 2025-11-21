Эпичный взрыв фуры на парковке в Подмосковье сняли на видео

В подмосковном городе Видное на парковке взорвалась фура. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Фура взорвалась на парковке в Видном. Видео © VK / Подслушано | Видное (18+)

Предположительно, причиной взрыва стал газовый баллон. Огонь перекинулся на другие машины. По предварительным данным, пострадавших нет.

