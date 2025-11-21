Эпичный взрыв фуры на парковке в Подмосковье сняли на видео
В подмосковном городе Видное на парковке взорвалась фура. Очевидцы сняли происшествие на видео.
Фура взорвалась на парковке в Видном. Видео © VK / Подслушано | Видное (18+)
Предположительно, причиной взрыва стал газовый баллон. Огонь перекинулся на другие машины. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее два человека стали жертвами пожара, охватившего квартиру на Крылатских Холмах в Москве. Детали, предшествовавшие возгоранию, пока остаются неизвестными и будут выяснены в ходе пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Западного административного округа проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © VK / Подслушано | Видное (18+)