Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 ноября, 14:28

Минюст включил в список иноагентов священника, художника и журналистку

Обложка © Life.ru

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В список попали пятеро человек и две организации. Среди них – лютеранский священник Павел Заякин*, журналистка Елена Налимова*, художник Антон Литвин*, брюссельский Антидискриминационный центр «Мемориал* и интернет-издание «Аспекты Башкортостана»*.

Все они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей. Некоторые, как указано в документе, выступали против спецоперации на Украине и участвовали в распространении материалов нежелательных организаций. Заякин*, Литвин* и основатель издания «Аспекты Башкортостана»* проживают за пределами России.

Параллельно из реестра исключено ООО «Главный редактор 2021» в связи с ликвидацией компании.

* Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.

