Минюст включил в список иноагентов священника, художника и журналистку
Обложка © Life.ru
Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В список попали пятеро человек и две организации. Среди них – лютеранский священник Павел Заякин*, журналистка Елена Налимова*, художник Антон Литвин*, брюссельский Антидискриминационный центр «Мемориал* и интернет-издание «Аспекты Башкортостана»*.
Все они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей. Некоторые, как указано в документе, выступали против спецоперации на Украине и участвовали в распространении материалов нежелательных организаций. Заякин*, Литвин* и основатель издания «Аспекты Башкортостана»* проживают за пределами России.
Параллельно из реестра исключено ООО «Главный редактор 2021» в связи с ликвидацией компании.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.