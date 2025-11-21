В Тверской области насчитывается 80 детей, живущих с ВИЧ

В Тверской области 80 детей заражены ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на заявление регионального Минздрава во время конференции для медицинских специалистов «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции в Тверской области».

«Принимая препараты, наши больные достигают неопределяемой вирусной нагрузки (исчезновения вируса в крови), вирус ВИЧ больше не может негативно влиять на организм, восстанавливается иммунитет, человек живет обычной жизнью, так же и как лица, не страдающие ВИЧ», — рассказала главный врач Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Ольга Русакова.

По сведениям регионального Минздрава, общее число жителей области, живущих с ВИЧ, превышает семь тысяч человек. При этом 99% из них находятся под наблюдением и получают терапию, а 92% достигли неопределяемой вирусной нагрузки, что исключает риск заражения для других людей.

В министерстве добавили, что основной путь заражения в текущем году — половой, на который пришлось более 80% новых случаев. Это означает, что риск инфицирования существует у любого человека, имевшего незащищённый контакт. Также вирус передаётся через кровь и от матери к ребёнку. В ведомстве подчеркнули, что боязнь ВИЧ-положительных людей в быту совершенно неоправданна, так как они при надлежащем лечении не представляют опасности.

Число новых случаев заражения ВИЧ в России достигло исторического минимума с сохранением устойчивой тенденции к снижению. По словам главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексея Мазуса, объективные данные предоставляет Федеральный регистр ВИЧ-инфицированных, а оперативная информация позволяет прогнозировать сохранение позитивной динамики. Эксперт отметил, что ситуация в регионах неоднородна, но значительный результат достигнут благодаря внедрению научно обоснованных подходов.