Вирусолог усомнился в возможности скорого создания вакцины от ВИЧ

Сообщения о скором создании эффективной вакцины от ВИЧ обычно оказываются обыкновенным маркетингом и не соответствуют реальному положению дел в науке. Об этом заявил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Никитин.

По словам специалиста, несмотря на десятилетия исследований, создать универсальную вакцину от вируса иммунодефицита человека до сих пор не удалось.

«Такие заявления делаются регулярно и часто связаны с привлечением внимания к новым проектам или поиском инвестиций. На практике же до широкого применения дело пока не доходит», — пояснил вирусолог в беседе с ТАСС.

Никитин подчеркнул, что разработка вакцины против того же ВИЧ крайне затруднена из-за его высокой мутационной активности. Вирус постоянно меняется, что позволяет ему избегать распознавания. Эксперт также напомнил, что на сегодняшний день главным способом профилактики заражения остаются меры предосторожности и доступ к антиретровирусной терапии.