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20 июня, 10:35

«Биологический презерватив»: В США представили вакцину от ВИЧ с защитой 100%

Первую вакцину от ВИЧ со стопроцентной защитой представили в США

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Markova

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Markova

В США представили первую вакцину от ВИЧ с почти стопроцентной эффективностью — препарат Yeztugo требует всего двух инъекций в год. Об этом заявила компания-разработчик Gilead Sciences, подчеркнув, что это пока единственное одобренное средство с таким режимом дозирования.

Препарат действует как «биологический презерватив», полностью блокируя передачу вируса даже при рискованных контактах. В Gilead Sciences уверены, что это может помочь остановить эпидемию. На создание вакцины ушло почти 20 лет, а в продажу в США она поступит до конца года. В других странах, как отмечают разработчики, препарат может появиться в ближайшее время — документы уже готовят.

Сейчас для профилактики ВИЧ применяют ежедневные таблетки или инъекции раз в несколько месяцев, но Yeztugo предлагает самый длительный и стабильный вариант защиты.

В России также рассматривают возможность создания аналога. Как сообщили Mash в Федеральном центре по борьбе со СПИДом, для этого могут адаптировать уже одобренные препараты для лечения ВИЧ, однако сроки начала испытаний пока не определены.

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Ранее американские исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что соединение EBC-46, которое известно своими противораковыми свойствами, обладает значительным потенциалом в борьбе с ВИЧ. В рамках научного исследования было протестировано 15 похожих на EBC-46 веществ на ВИЧ-инфицированных клетках в состоянии покоя. Результаты показали, что некоторые из этих соединений способны «пробудить» до 90% дремлющих клеток, что вчетверо превышает результативность бриостатина — препарата, ранее считавшегося самым эффективным в этой области.

Александра Мышляева
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