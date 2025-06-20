«Биологический презерватив»: В США представили вакцину от ВИЧ с защитой 100%
Первую вакцину от ВИЧ со стопроцентной защитой представили в США
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В США представили первую вакцину от ВИЧ с почти стопроцентной эффективностью — препарат Yeztugo требует всего двух инъекций в год. Об этом заявила компания-разработчик Gilead Sciences, подчеркнув, что это пока единственное одобренное средство с таким режимом дозирования.
Препарат действует как «биологический презерватив», полностью блокируя передачу вируса даже при рискованных контактах. В Gilead Sciences уверены, что это может помочь остановить эпидемию. На создание вакцины ушло почти 20 лет, а в продажу в США она поступит до конца года. В других странах, как отмечают разработчики, препарат может появиться в ближайшее время — документы уже готовят.
Сейчас для профилактики ВИЧ применяют ежедневные таблетки или инъекции раз в несколько месяцев, но Yeztugo предлагает самый длительный и стабильный вариант защиты.
В России также рассматривают возможность создания аналога. Как сообщили Mash в Федеральном центре по борьбе со СПИДом, для этого могут адаптировать уже одобренные препараты для лечения ВИЧ, однако сроки начала испытаний пока не определены.
Ранее американские исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что соединение EBC-46, которое известно своими противораковыми свойствами, обладает значительным потенциалом в борьбе с ВИЧ. В рамках научного исследования было протестировано 15 похожих на EBC-46 веществ на ВИЧ-инфицированных клетках в состоянии покоя. Результаты показали, что некоторые из этих соединений способны «пробудить» до 90% дремлющих клеток, что вчетверо превышает результативность бриостатина — препарата, ранее считавшегося самым эффективным в этой области.