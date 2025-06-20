«Биологический презерватив»: В США представили вакцину от ВИЧ с защитой 100%

В США представили первую вакцину от ВИЧ с почти стопроцентной эффективностью — препарат Yeztugo требует всего двух инъекций в год. Об этом заявила компания-разработчик Gilead Sciences, подчеркнув, что это пока единственное одобренное средство с таким режимом дозирования.

Препарат действует как «биологический презерватив», полностью блокируя передачу вируса даже при рискованных контактах. В Gilead Sciences уверены, что это может помочь остановить эпидемию. На создание вакцины ушло почти 20 лет, а в продажу в США она поступит до конца года. В других странах, как отмечают разработчики, препарат может появиться в ближайшее время — документы уже готовят.

Сейчас для профилактики ВИЧ применяют ежедневные таблетки или инъекции раз в несколько месяцев, но Yeztugo предлагает самый длительный и стабильный вариант защиты.

В России также рассматривают возможность создания аналога. Как сообщили Mash в Федеральном центре по борьбе со СПИДом, для этого могут адаптировать уже одобренные препараты для лечения ВИЧ, однако сроки начала испытаний пока не определены.