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20 июня, 12:51

Результат 100%: Академик оценил эффективность новой американской вакцины от ВИЧ

Академик Покровский высоко оценил эффективность препарата Yeztugo от ВИЧ

Медицинская лаборатория. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Медицинская лаборатория. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский считает препарат Yeztugo, созданный в США для борьбы против ВИЧ, значительным прорывом в медицине. Он высоко оценил эффективность новой вакцины.

«Клинические испытания дали прекрасные результаты. Исследования проводились среди людей, которые подвергаются большому риску заражения ВИЧ», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

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К примеру, среди африканских женщин отмечены совсем хорошие результаты на уровне 100%. По словам эксперта, американский препарат мог бы значительно замедлить распространение ВИЧ в России. Однако вопрос о его регистрации в нашей стране остаётся открытым и зависит от политики компании-производителя, а также позиции наших властей.

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Напомним, ранее в США представили первую вакцину от ВИЧ с почти стопроцентной эффективностью. Препарат Yeztugo требует всего двух инъекций в год. Об этом заявила компания-разработчик Gilead Sciences, подчеркнув, что это пока единственное одобренное средство с таким режимом дозирования.

Борис Эльфанд
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