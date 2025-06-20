Результат 100%: Академик оценил эффективность новой американской вакцины от ВИЧ

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский считает препарат Yeztugo, созданный в США для борьбы против ВИЧ, значительным прорывом в медицине. Он высоко оценил эффективность новой вакцины.

«Клинические испытания дали прекрасные результаты. Исследования проводились среди людей, которые подвергаются большому риску заражения ВИЧ», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

К примеру, среди африканских женщин отмечены совсем хорошие результаты на уровне 100%. По словам эксперта, американский препарат мог бы значительно замедлить распространение ВИЧ в России. Однако вопрос о его регистрации в нашей стране остаётся открытым и зависит от политики компании-производителя, а также позиции наших властей.