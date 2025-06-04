Онищенко предложил россиянам ездить в отпуск с женой, чтобы не подхватить ВИЧ
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Чтобы уберечься от заболеваний, передающихся половым путём, проведите свой отпуск с любимой женой. Такой совет дал на брифинге эпидемиолог, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко. Его слова передал корреспондент Life.ru.
Академика спросили об обстановке с заболеваемостью ВИЧ в России, на что он ответил, что обращать внимание следует ещё и на сифилис, а также прочие вирусные заболевания, рак шейки матки и так далее.
«Первое — не ставить цель ехать на море, чтобы завести курортный роман. Это самая первая профилактическая мера. Лучше поехать с женой», — рекомендует Онищенко.
Если у вас нет жены, то вашим оплотом и спасением станут специальные средства защиты, добавил он.
Ранее Геннадий Онищенко призвал россиян повременить с поездками в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки. Это заболевание, по его словам, передаётся через воду, еду и немытые руки. Некоторые туристы уже столкнулись с ним.