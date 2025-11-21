Два человека погибли, трое пострадали в жутком ДТП с тремя авто под Самарой

Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной трассе А-300 в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Сегодня, 21.11.2025, примерно в 18:00 ч. на 37 км автомобильной дороги федерального значения А-300 «Самара – Большая Черниговка» в районе н.п. Дубовый Умёт м.р. Волжский произошло столкновение автомобилей «Киа Рио», «Лада Гранта» и «Лада Приора», — говорится в сообщении.

В ДТП под Самарой погибли два человека. Фото © Telegram / Прокуратура Самарской области

На месте происшествия работала следственная группа, которая провела осмотр и зафиксировала все обстоятельства случившегося. Прокуратура взяла под особый контроль ход доследственной проверки по данному делу. Специалисты устанавливают все причины и условия, способствовавшие возникновению дорожно-транспортного происшествия.

