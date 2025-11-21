Трое детей пострадали и один погиб в результате пожара в частном доме в Ингушетии

Четверо детей в возрасте до пяти лет пострадали в результате пожара в жилом доме в Назрановском районе Республики Ингушетия. Один из пострадавших впоследствии погиб, передаёт СУ СКР по региону.

«На месте происшествия обнаружены четверо малолетних детей, которые незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Несмотря на принятые меры, ребёнок 2021 года рождения умер, не приходя в сознание. Остальные пострадавшие получают всю необходимую медпомощь.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за пожара грузового автомобиля было временно остановлено движение. Инцидент случился на 1030-м километре автодороги, где вспыхнула фура, в результате чего движение транспорта в южном направлении было полностью заблокировано. По данным Главного управления МЧС по региону, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, но обошлось без жертв и пострадавших.