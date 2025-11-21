Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 19:06

Трое детей пострадали и один погиб в результате пожара в частном доме в Ингушетии

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

Четверо детей в возрасте до пяти лет пострадали в результате пожара в жилом доме в Назрановском районе Республики Ингушетия. Один из пострадавших впоследствии погиб, передаёт СУ СКР по региону.

«На месте происшествия обнаружены четверо малолетних детей, которые незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Несмотря на принятые меры, ребёнок 2021 года рождения умер, не приходя в сознание. Остальные пострадавшие получают всю необходимую медпомощь.

Пожар произошёл в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве, эвакуированы 400 человек
Пожар произошёл в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве, эвакуированы 400 человек

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за пожара грузового автомобиля было временно остановлено движение. Инцидент случился на 1030-м километре автодороги, где вспыхнула фура, в результате чего движение транспорта в южном направлении было полностью заблокировано. По данным Главного управления МЧС по региону, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, но обошлось без жертв и пострадавших.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar