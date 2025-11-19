Россия и США
19 ноября, 09:13

Пожар произошёл в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве, эвакуированы 400 человек

Обложка © radissonhotels.com

Центр Москвы стал местом происшествия: в отеле Radisson Blue Олимпийский возникло задымление. Об этом сообщают наши коллеги из Telegram-канала Mash.

Очаг возгорания на третьем этаже гостиницы, расположенной на Самарской улице. Из здания эвакуировали около 400 постояльцев и сотрудников.

Ранее два человека стали жертвами пожара, охватившего квартиру на Крылатских Холмах. Детали, предшествовавшие возгоранию, пока остаются неизвестными и будут выяснены в ходе пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Западного административного округа проводит проверку обстоятельств произошедшего, а надзорное ведомство осуществляет контроль за ходом и результатами расследования.

