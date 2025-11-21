Минтранс не увидел необходимости в водительских правах для электросамокатов

Министерство транспорта России в настоящее время не рассматривает возможность введения обязательного получения прав для водителей средств индивидуальной мобильности. Такое заявление сделал и.о. замглавы Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Николай Чередниченко, выступая в Совфеде.

Представитель Минтранса подтвердил, что ведомство поддерживает идею дополнительного регулирования использования СИМ, однако вопрос о необходимости получения прав для управления электросамокатами пока не обсуждается.

Чередниченко также сообщил о планах по повышению возрастного ценза для передвижения на средствах индивидуальной мобильности по автомобильным дорогам общего пользования. Согласно предлагаемым изменениям, минимальный возраст для таких поездок будет увеличен с 14 до 16 лет. При этом данные ограничения не будут распространяться на передвижение в парковых зонах и других специально отведённых территориях.

Ранее Life.ru писал, что Минтранс России не поддержал инициативы о запрете электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Вместо ограничительных мер ведомство рекомендует регионам развивать их использование и интегрировать такие транспортные средства в городскую инфраструктуру. В документе подчёркивается, что введённые в отдельных регионах запреты и ограничения на использование СИМ являются необоснованными и противоречат рекомендациям федерального ведомства, а также положениям Транспортной стратегии РФ до 2030 года.