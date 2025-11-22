США одобрили операции по проекту АЭС «Пакш-2» с участием российских банков

Американские власти разрешили проведение финансовых операций в рамках венгерского проекта по строительству атомной электростанции «Пакш-2» с участием российских банков. Соответствующее решение было опубликовано Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпускает общую лицензию № 132, «Разрешение на определённые операции, связанные с атомной электростанцией Пакш-2», — сказано в заявлении министерства.

Документ предусматривает возможность проведения транзакций с рядом российских финансовых институтов. Особое значение имеет тот факт, что выданное разрешение не содержит временных ограничений на осуществление финансовых операций в рамках проекта.

В документе подчёркивается, что генеральная лицензия позволяет беспрепятственно проводить расчёты по проекту «Пакш-2» через ряд российских банков и подконтрольных им организаций без установления конкретных сроков действия данного разрешения.

Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты предоставили Венгрии годичную отсрочку от действия санкций, позволяющую Будапешту продолжать закупки российской нефти и газа. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран «Большой семёрки», резкий отказ от российских энергоресурсов мог бы оказаться чрезмерно травматичным для венгерской экономики.