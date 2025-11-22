Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 21:24

Расчёты ПВО сбили 4 украинских беспилотника над регионами России за четыре часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Расчёты ПВО сбили два дрона над Ростовской областью. Ещё два БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым.

Новости СВО. Штурм Северска, флаг над Радостным, ВСУ в котле под Красноармейском, Зеленский в панике перед мирным планом, 22 ноября
Новости СВО. Штурм Северска, флаг над Радостным, ВСУ в котле под Красноармейском, Зеленский в панике перед мирным планом, 22 ноября

Ранее в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль погибли супруги, их четырёхлетний ребенок получил серьёзные ранения. Мальчик получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки осколками. Бойцы самообороны доставили ребёнка в Шебекинскую ЦРБ в состоянии средней тяжести. После первичной помощи малыша перевезут в детскую областную клиническую больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar