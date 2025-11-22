Россия и США
21 ноября, 21:37

Батарея от электровелосипеда взорвалась в квартире в Петербурге, идёт эвакуация

Батарея от электровелосипеда взорвалась в квартире в Центральном районе Петербурга. Людей эвакуируют из подъезда. На месте работают экстренные службы, сообщает SHOT.

Батарея от электровелосипеда взорвалась в квартире в Центральном районе Петербурга. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, прямо сейчас сотрудники МЧС работают на улице Колокольная в Питере. По словам жителей дома, в квартире на втором этаже произошёл пожар из-за взрыва батареи от электровелосипеда. Людям пришлось экстренно эвакуироваться из своих квартир из-за сильного дыма в подъезде.

Пожарные помогли эвакуироваться двум жильцам, ещё около 20 человек вышли самостоятельно. Площадь возгорания уточняется. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее четверо детей в возрасте до пяти лет пострадали в результате пожара в жилом доме в Назрановском районе Республики Ингушетия. Один из пострадавших впоследствии погиб. Малышей незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение. Несмотря на принятые меры, ребёнок 2021 года рождения умер, не приходя в сознание. Остальные пострадавшие получают всю необходимую медпомощь.

Обложка © SHOT

