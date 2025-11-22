В аэропортах Тамбова и Пензы ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь с 21 на 22 ноября в аэропортах Тамбова и Пензы ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Тамбов («Донское»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:29 по московскому времени. Спустя семь минут план «Ковёр» был введён в воздушной гавани Пензы.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Отметим, что обычно эти меры связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за четыре часа. По данным ведомства, силы ПВО сбили два дрона над Ростовской областью. Ещё два БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым.