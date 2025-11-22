Маск опубликовал созданное ИИ видео с роботами Optimus в различных амплуа

Американский предприниматель Илон Маск представил в соцсети X сгенерированное искусственным интеллектом видео. В ролике роботы Optimus производства компании Tesla изображены в различных профессиональных ипостасях, включая строителей, медиков, сотрудников правоохранительных органов, поваров и даже игроков в покер.

Маск воздержался от комментариев относительно причин публикации данного видео. Исходный ролик был взят им у одного из пользователей социальной сети.

Ранее Маск заявил, что человекоподобный робот Optimus, разрабатываемый Tesla, способен положить конец бедности и обеспечить всё человечество универсальным высоким доходом. К своему посту он прикрепил фрагмент выступления с ноябрьской встречи с инвесторами, где развивал эту мысль. В ходе того мероприятия предприниматель также утверждал, что в будущем робот сможет превзойти в своей работе даже самого квалифицированного хирурга.