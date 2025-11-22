Трамп позволил Мамдани не отказываться от обидных слов о нём

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что новоизбранный мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани вправе не отказываться от своих прежних слов, включая оценку республиканца как «фашиста».

«Да всё нормально, можешь просто сказать это. Это проще, чем объяснять, я не возражаю», — сказал хозяин Белого дома.

Президент США не позволил избранному мэру развернуто ответить на вопрос, считает ли тот Трампа «фашистом», как заявлял ранее. Мамдани попытался пояснить свою позицию, но республиканец перебил его и похлопал мэра по руке. После чего мэр с улыбкой сказал: «Да».

Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл встречу в Белом доме с новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани. В ходе беседы республиканец заявил, что хотел бы однажды стать мэром Нью-Йорка. Хозяин Белого дома позитивно оценил Мамдани. По его словам, мэр не хочет процветания преступности в городе и нацелен на уменьшение стоимости жилья.