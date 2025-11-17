Во второй тур выборов президента Чили вышли Жанетт Хара и Хосе Антонио Каст

Президентские выборы в Чили потребуют проведения второго тура голосования, поскольку ни один из кандидатов не сумел преодолеть необходимый порог в 50% голосов. Согласно данным обработки 82,97% бюллетеней, в решающую стадию избирательной кампании вышли представительница правящего альянса Жанетт Хара и правоцентристский политик Хосе Антонио Каст.

На текущий момент Хара демонстрирует результат в 26,71% голосов, тогда как её соперник Каст набрал 24,12% поддержки избирателей. Голосование во втором туре запланировано на 14 декабря текущего года.

Новому главе государства предстоит сосредоточиться на решении наиболее острых проблем страны, прежде всего вопросов безопасности и миграционной политики.

Общественная озабоченность вопросами безопасности подтверждается данными глобального опроса, проведённого компанией Gallup в сентябре 2025 года. Согласно исследованию, 61% граждан Чили не чувствуют себя в безопасности во время вечерних и ночных прогулок.

