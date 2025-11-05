Россия и США
5 ноября, 08:01

Демократ-мусульманин Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка

Зохран Мамдани. Обложка © wikipedia.org / Bingjiefu He

Демократ Зохран Мамдани, лидирующий на выборах мэра Нью-Йорка, уже объявил о своей победе. Во время выступления перед своими соратниками, он заверил, что 1 января официально примет полномочия градоначальника.

«1 января я буду приведён к присяге в качестве мэра Нью-Йорка», — подчеркнул Мамдани.

Подсчёт голосов избирателей ещё продолжается, но крупные американские СМИ, в том числе агентство Associated Press, газеты The Wall Street Journal и The New York Times, уверенно говорят, что Мамдани станет мэром. Журналисты отмечают, что политик будет первым мусульманином на таком посту. Сейчас Нью-Йорк возглавляет Эрик Адамс. Он хотел переизбираться, но в сентябре отказался от такого решения.

Как уже писал Life.ru, на выборах мэра Нью-Йорка лидирует 34-летний кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани. Во время предвыборной кампании Мамдани обещал в случае победы заморозить рост цен на аренду жилья, сделать бесплатным проезд в автобусах, создать сеть бюджетных продуктовых магазинов и увеличить минимальную зарплату до 30 долларов в час к 2030 году. Одновременно он планирует увеличить налоги на богатство и ввести налог на имущество для частных университетов города.

