Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 07:01

Губернатором штата Вирджиния впервые станет женщина, она уже празднует победу

Спанбергер объявила себя победителем выборов в Вирджинии до конца голосования

Обложка © Wikipedia / U.S. House of Representatives

Обложка © Wikipedia / U.S. House of Representatives

Кандидат-демократ Эбигейл Спанбергер заявила о своей победе на выборах губернатора штата Вирджиния. Об этом она сказала, выступая во вторник в Ричмонде.

«Для меня величайшая честь в жизни быть избранной 75-м губернатором содружества Вирджиния», — сказала она на церемонии.

Хотя официальный подсчёт голосов ещё продолжается, ведущие американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым у республиканки Уинсом Эрл-Сир нет шансов переломить исход.

Спанбергер, считавшаяся фаворитом кампании, сменит на посту республиканца Гленна Янгкина и станет первой женщиной-губернатором в истории штата. Её победа укрепит позиции демократов. До участия в губернаторской гонке Спанбергер представляла Вирджинию в Палате представителей Конгресса США. Ранее она служила в ЦРУ, занимаясь вопросами контртерроризма и предотвращения распространения ядерного оружия.

Путин ответил на санкции США, оставив Запад «в изумлении»
Путин ответил на санкции США, оставив Запад «в изумлении»

Кстати, на выборах на пост мэра Нью-Йорка сейчас тоже лидирует представитель Демократической партии США Зохран Мамдани. При этом на втором месте с 40 процентами голосов располагается ещё один демократ. Явка достигает двух миллионов человек.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar