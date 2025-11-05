Губернатором штата Вирджиния впервые станет женщина, она уже празднует победу
Спанбергер объявила себя победителем выборов в Вирджинии до конца голосования
Кандидат-демократ Эбигейл Спанбергер заявила о своей победе на выборах губернатора штата Вирджиния. Об этом она сказала, выступая во вторник в Ричмонде.
«Для меня величайшая честь в жизни быть избранной 75-м губернатором содружества Вирджиния», — сказала она на церемонии.
Хотя официальный подсчёт голосов ещё продолжается, ведущие американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым у республиканки Уинсом Эрл-Сир нет шансов переломить исход.
Спанбергер, считавшаяся фаворитом кампании, сменит на посту республиканца Гленна Янгкина и станет первой женщиной-губернатором в истории штата. Её победа укрепит позиции демократов. До участия в губернаторской гонке Спанбергер представляла Вирджинию в Палате представителей Конгресса США. Ранее она служила в ЦРУ, занимаясь вопросами контртерроризма и предотвращения распространения ядерного оружия.
Кстати, на выборах на пост мэра Нью-Йорка сейчас тоже лидирует представитель Демократической партии США Зохран Мамдани. При этом на втором месте с 40 процентами голосов располагается ещё один демократ. Явка достигает двух миллионов человек.
