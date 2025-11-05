Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 04:41

Путин ответил на санкции США, оставив Запад «в изумлении»

Обложка © Life.ru

Реакция российского президента Владимира Путина на решение лидера США Дональда Трампа отменить встречу в Будапеште и введение антироссийских санкций впечатлила аналитиков. Об этом пишет издание Sohu.

Эксперты отмечают, что мировые наблюдатели остались «в изумлении» в связи с заявлениями об успешных испытаниях крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Кроме того, отмечается сочетание жёсткой демонстрации вооружённых возможностей и мягкого гуманитарного шага: предложение сдаться и представление нового стратегического вооружения. Такое сочетание, по их мнению, укрепляет стратегическую позицию России, ставя Запад в положение, где промедление усложняет дальнейшее реагирование.

А ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от США разъяснений относительно заявлений американского лидера Дональда Трампа о возможности возобновления ядерных испытаний. По его словам, американская сторона обосновала испытания аналогичными действиями США и Китая, но конкретные пояснения не представила.

