Некоторые лидеры ЕС пропустят саммит СЕЛАК из-за опасений разозлить Трампа

Согласно информации агентства Bloomberg, ряд европейских лидеров, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц, намерены пропустить саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) с Евросоюзом. По данным источников, это решение связано с нежеланием обострять отношения с президентом США Дональдом Трампом на фоне его активности в Карибском регионе.

«Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна отчасти из-за опасений разозлить президента США Дональда Трампа. <...> Низкая явка, как ожидается, отчасти обусловлена ​​всё более агрессивной позицией Вашингтона в регионе», — отмечается в материале.

Как сообщил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц пропустит саммит из-за низкой активности коллег. Участие подтвердили только пять европейских и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чьи имена не называются.

Тем временем, появилась информация, что Белый дом рассматривает три варианта военных операций в Венесуэле. Первый вариант предполагает нанесение авиаударов по военным целям на территории Венесуэлы для ослабления поддержки Мадуро со стороны армии. Второй вариант предусматривает отправку элитного спецподразделения «морских котиков» для захвата или уничтожения лидера латиноамериканской страны. Третий сценарий предполагает переброску в Венесуэлу американских силовиков, занимающихся борьбой с терроризмом, чтобы они захватили ряд стратегических объектов, включая аэропорты и нефтяные месторождения.