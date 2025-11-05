Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 12:05

Политолог раскрыл последствия победы демократа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Обложка © ТАСС / АР

Победа демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка не должна рассматриваться как личное поражение лидера республиканцев Дональда Трампа, уверен доцент РЭУ им. Плеханова, политолог Александр Перенджиев. По его мнению, данная ситуация отражает более глубокие процессы: обострение внутренней борьбы за сокращающиеся экономические ресурсы, вызванное, в том числе торговыми пошлинами, введёнными президентом США.

Американист объяснил, станет ли трендом победа демократа на выборах мэра Нью-Йорка
Эксперт предупредил, что нарастающая конкуренция может выйти за рамки обычной политической борьбы. В частности, речь идёт о потенциальной эскалации противостояния с элементами вооружённых столкновений между республиканцами и демократами, а также внутри самих партий, что способно создать предпосылки для политического развала США.

«Поэтому мы будем говорить не о том, кто за Трампа или против Трампа, тут происходит делёжка внутри страны, а это даже серьёзнее, чем обычная политическая борьба просто за голоса как в случае с Нью-Йорком», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Песков объяснил, как победа противника Трампа на выборах мэра скажется на позиции США по Украине
Напомним, Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Подсчёт голосов избирателей ещё продолжается, но крупные американские СМИ уверенно говорят, что демократ станет мэром. Примечательно, что Дональд Трамп пригрозил лишить Нью-Йорк части финансирования, если мэром станет Мамдани.

Борис Эльфанд
