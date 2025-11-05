Американист объяснил, станет ли трендом победа демократа на выборах мэра Нью-Йорка

Выборы мэра Нью-Йорка, на которых победил 34-летний демократ Зохран Мамдани, демонстрируют серьёзные внутренние изменения в американском обществе. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, Мамдани, которого некоторые называют социалистом, на самом деле представляет левое радикальное крыло Демократической партии. Однако его победа — не просто политическое событие, а симптом глубоких процессов, происходящих в стране.

Победа нового мэра в какой-то степени сакраментальна, потому что Нью-Йорк ещё недавно в большой степени поддерживал Трампа. Но либеральная пресса и политические элиты сумели переломить ситуацию, запугав жителей реформами и риторикой республиканцев. Нью-Йорк — это ворота Америки, город мигрантов, и здесь всегда были сильны антипатии к антимиграционной политике властей Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Эксперт подчеркнул, что результаты выборов показывают изменение электоральной структуры мегаполиса.

«В Нью-Йорке проживает около двух миллионов евреев, и даже при таком влиянии еврейской диаспоры ход событий не удалось изменить. Это свидетельствует о демографическом смещении, происходящем не только в Нью-Йорке, но и по всей Америке», — сказал собеседник Life.ru.

По мнению Ордуханяна, происходящее отражает глобальный сдвиг внутри американской политической системы.

«Эти глубинные процессы объективны и продолжаются. Мы можем ожидать, что они проявятся и на промежуточных выборах 2026 года, и на президентских выборах 2028-го. Если демократы смогут объединиться, не исключён сценарий либеральной или даже социалистической революции в США», — добавил политолог.

Нестабильность и непоследовательность в действиях Республиканской партии, а также неоднозначное восприятие правления Дональда Трампа, усиливают эти тенденции, заключил собеседник Life.ru.

Зохран Мамдани: справка

Зохран Мамдани — 34-летний американский политик, выходец из семьи иммигрантов из Уганды и Индии. Он родился в Уганде, вырос в Нью-Йорке и представляет Демократическую партию. До избрания мэром был членом Ассамблеи штата Нью-Йорк, где активно продвигал социальные инициативы и реформы в области жилья, образования и миграционной политики.

Мамдани известен как представитель левого крыла Демократической партии и сторонник движения Democratic Socialists of America. Он выступает за сокращение военных расходов, развитие общественного транспорта, доступное жильё и расширение социальных программ.

Политик неоднократно подчеркивал своё происхождение, называя себя «сыном иммигрантов» и символом нового поколения американских лидеров. Победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка стала первой для представителя социалистического крыла демократов в истории города.